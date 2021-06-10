أسامة نبيه: ودية دجلة جيدة.. ودفعنا بـ 22 لاعبًا خلالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

يرى المدرب العام للزمالك، أسامة نبيه، أن المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام وادي دجلة كانت مفيدة؛ حيث استغلها الجهاز الفني لتجربة 22 لاعبًا.

وأشار نبيه، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للزمالك، إلى رضاه عن المباراة، قائلاً:" كانت فرصة جيدة كذلك لتجربة اللاعبين الشباب".

وشدد المدرب العام للزمالك، في ختام تصريحاته على أن المباريات الودية تمنح اللاعبين حساسية المباريات خلال فترة التوقف الحالية.

وكان الزمالك قد هُزم بهدفين مقابل هدف أمام نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري WE.