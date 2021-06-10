الأهلي يعلن موعد انتظام بدر بانون في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المغربي بدر بانون مدافع الفريق، سوف ينتظم في تدريبات الفريق خلال 48 ساعة.

ويتواجد بانون في معسكر منتخب بلاده للمحليين، حيث تواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، معه، للاطمئنان عليه والاتفاق على موعد عودته إلى القاهرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأدى اللاعبون في بداية المران فقرات بدنية بالكرة وتدريبات جري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج البدني المحدد للفريق خلال الفترة الحالية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الترجي التونسي المقبلة.