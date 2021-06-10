كاس تلزم النجم الساحلي وكوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي إضافة للغرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

ألزمت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" النجم الساحلي والإيفواري كوليبالي بدفع مليون و400 ألف دولار للأهلي مضافًا إليها غرامات التأخير.

ورفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي والإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الأهلي السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام نادي النجم الساحلي واللاعب بدفع مليون و400 ألف دولار للنادي الأهلي.

وأقرت "كاس" أن يتم الدفع بالإضافة إلى غرامات سنوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019 مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.

ورحل سليمان كوليبالي عن الأهلي دون اتفاق مسبق وفسخ عقده من طرف واحد قبل أن يقوم النادي الأهلي بالتوجه لفيفا من أجل تقديم شكوى ضده.

واتخذ الأهلي كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.