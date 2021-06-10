وادي دجلة يهزم الزمالك بهدفين وديًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

فاز فريق وادي دجلة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته بنظيره الزمالك مساء اليوم الخميس؛ للاستعداد لعودة منافسات الدوري.

وتقدم وادي دجلة بعد مرور 9 دقائق من الشوط الأول عن طريق لاعبه محمد رضا الذي سدد ركلة جزاء التي حصل عليها فريقه بنجاح قبل أن يضيف زميله أحمد عاطف الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 28 بتسديدة سكنت يمين مرمى عواد، فيما سجل للزمالك لاعبه مروان حمدي في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تواجد محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الزمالك؛ حيث صافح نجوم الزمالك السابقين محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ومحمد عبد الواحد مدرب الأخير.

ويغيب "شيكابالا" عن اللقاء بسبب الإصابة؛ حيث يخضع لبرنامج تأهيلي في النادي لكنه حرص على الحضور لمساندة زملائه.

وبدأ المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، ياسين مرعي.

خط الوسط: حسام أشرف، طارق حامد، يوسف أوباما، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر.

المهاجم: أسامة فيصل.

وافتتح لاعب وادي دجلة، محمد رضا التسجيل مبكرًا عقب مرور 9 دقائق من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله أحمد عاطف الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 28 بتسديدة سكنت يمين مرمى عواد.

وحاول الزمالك تكثيف هجماته والاعتماد على سلاح التسديدات من خارج وداخل منطقة الجزاء للوصول لمرمى الفريق الدجلاوي لكن دون جدوى

وكان الجهازان الفنيان لفريقي الزمالك ووادي دجلة قد اتفقا على طلب فترة توقف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة؛ حيث حرص خلالها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وإبداء ملاحظاته على أداء وأخطاء اللاعبين للعودة في النتيجة من جديد.

ودخل الزمالك الشوط الثاني من المباراة بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، حاتم سكر.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، حمدي علاء، سيف جعفر، يوسف أسامة، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مروان حمدي.

وبعد 21 دقيقة من الشوط الثاني سجل مروان حمدي الهدف الأول للزمالك برأسية بعدما وصلته عرضية من أحمد سيد "زيزو" ولكن لم يستطع الزمالك العودة وتعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.