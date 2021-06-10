موعد مباراة ايطاليا وتركيا في افتتاح يورو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة ايطاليا وتركيا المقرر لها على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الايطالية روما، في افتتاح يورو 2020، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا “سويسرا وويلز”.

تنطلق صافرة بداية مباراة ايطاليا وتركيا في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية على ملعب الأوليمبيكو بإدارة من الحكم الهولندي “داني ماكيلي”.

وتنقل مباراة ايطاليا وتركيا على قناة بي إن سبورتس HD1 Max وHD2 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، كما تنقل على قناة الراي الايطالية الأولى، وقناة سكاي سبورت أونو إيطاليا، وقناة آرمينيا تي في المفتوحة، وقناة بي بي سي الأولى.

وينتظر عشاق المستديرة مباراة رفيعة المستوى بين ايطاليا وتركيا، حيث يَمران بفترة مميزة على المستويين الفردي والجماعي منذ العام الماضي، ولم يتعرضا لأي خسارة في المباريات الخمس الأخيرة، سواء ودية أو رسمية.

وانتصر المنتخب الايطالي بنتائج عريضة على سان مارينو وجمهورية التشيك (7/صفر و4/صفر) خلال فترة تحضيره لنهائيات يورو 2020، وذلك بعد تحقيقه لثلاث انتصارات متتالية بنفس النتيجة (2/صفر) أمام منتخبات آيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2022.

أما المنتخب التركي فقد انتصر على هولندا 2/4 ثم عاد بفوز مريح من أوسلو أمام النرويج بنتيجة صفر/3 بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2022، وتعادل مع لاتفيا 3/3، وفي لقاءاته الودية انتصر على أذربيجان ومولدوفا وتعادل من دون أهداف مع غينيا.

تاريخ مواجهات ايطاليا وتركيا

يرجع أول لقاء بين إيطاليا وتركيا إلى ربع نهائي تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 1964، وانتهى اللقاء بفوز كاسح للأتزوري بستة أهداف دون رد يوم 2 ديسمبر 1962، وفي اللقاء الإياب لحساب نفس الدور انتصرت إيطاليا بهدف دون رد يوم 27 مارس 1963.

وبعدها ظلا دون أية مواجهات رسمية لمدة 10 سنوات كاملة ليتواجها في مباراتين من ذهاب وإياب بتصفيات كأس العالم 1974، انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي يوم 13 يناير 73، وفي اللقاء الثاني فازت إيطاليا من جديد على الأراضي التركية بهدف دون رد يوم 25 فبراير من نفس السنة.

ويرجع آخر فوز لمنتخب إيطاليا على منتخب تركيا لافتتاح يورو 2000 في هولندا وبلجيكا، الموافق 11 يونيو، وانتهت بنتيجة 1/2 بعد شد وجذب بين الفريق.

سجل أنطونيو كونتي – المدرب الحالي- أول أهداف البطولة آنذاك من ضربة خلفية مزدوجة جميلة، وعدل النتيجة نجم الأتراك “أوكان بوروك” في الدقيقة 62، وبعد ثماني دقائق فقط سجل سوبر بيبو “فيليبو إنزاجي” هدف فوز الآزوري من ركلة جزاء.

ولم يستطع المنتخب الإيطالي الفوز في آخر مواجهتين وديتين جمعته بنظيره التركي عامي 2002 و2006، فقد تعادل بصعوبة بنفس النتيجة 1/1.