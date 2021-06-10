مشاهدة مباراة الشرطة والزوراء فى بث مباشر نصف نهائي كأس العراق

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الشرطة والزوراء فى نصف نهائي كأس العراق، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 10 يونيو 2021.

يحتضن ملعب الشعب الدولي ببغداد مباراة مرتقبة بين الشرطة والزوراء فى نصف نهائي كأس العراق، ويدخل الفريقين اللقاء بطموح الفوز والتأهل الى المباراة النهائية وانتظار الفائز من مواجهة القوة الجوية والكرخ يوم غد الجمعة فى نصف النهائي الآخر.

تأهل الشرطة الى هذا الدور بعد تغلبه فى الدور ربع النهائي على الميناء بنتيجة 2-2، فى المقابل بلغ الزوراء نصف نهائي كأس العراق بعدما أطاح بنادي الحدود بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وبالرجوع الى آخر 10 مواجهات مباشرة جمعت بين الشرطة والزوراء نجد تفوق الأخير حيث حقق النوارس الفوز فى مبارتين، بينما فاز الشرطة فى مباراة واحدة، وخيم التعادل على 7 مباريات.

وشهد آخر لقاء جمع الفريقين فوز الزوراء بهدف دون رد، سجله اللاعب “علاء عبد الزهرة” فى الدقيقة 89، وكان لحساب الجولة 20 من منافسات الدوري العراقي 2020-21 على ملعب الشعب الدولي.

بث مباشر الشرطة والزوراء

تنطلق صافرة بداية مباراة الشرطة والزوراء فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الشعب الدولي.

تنقل مباراة الشرطة والزوراء فى نصف نهائي كأس العراق على القناة العراقية الرياضية.

الشرطة – الزوراء

كأس العراق (نصف النهائي)

ملعب الشعب الدولي

تنطلق الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش