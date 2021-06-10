باريس سان جيرمان يعلن ضم الهولندي جورجينيو فينالدوم

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس رسمياً عن ضم الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم حتى 2024.



ووقّع ابن روتردام البالغ 30 عامًا عقدًا حتى 2024، بحسب ما أعلن الفريق الباريسي.



وقال فينالدوم "الانضمام إلى باريس سان جيرمان تحدّ جديد لي. أنضم إلى أحد أبرز الفرق في أوروبا وأتوق لتقديم رغبتي وتصميمي لهذا المشروع الطموح".



وكان كلوب قد قال في 2019 "هل هو لاعب الوسط المثالي؟ من وجهة نظر تقنية، نعم بنسبة 100%. يملك كل ما تحتاجه".



نشأ في فينورد واحترف بعمر السادسة عشرة، وترك بصمة لا تُنسى في ليفربول القادم إليه من نيوكاسل عام 2016.



ويمنح فينالدوم خيارًا هامًا للفريق الباريسي، إذ أنه يلعب في مراكز متعددة، بالإضافة الى نجاحه في تسجيل الأهداف.