شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الأول للفريق في مرمى وادي دجلة بالمباراة الودية التي تقام على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

وجاء الهدف في الدقيقة 21 بعد تلقيه عرضية من ركلة ركنية لعبها أحمد سيد “زيزو”، وارتقى لها مروان حمدي وحولها برأسية في شباك محمد عبد المنصف.

ويتقدم وادي دجلة على الزمالك بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الأول الهدفين عن طريق محمد رضا وأحمد عاطف في الشوط الأول من اللقاء .

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.