شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يرفض العروض الخليجية و يدرس الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط المالي اليو ديانج لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الاهلي، تلقي عرضا أوروبياً مناسباً من أجل الموافقه على الرحيل من القلعة الحمراء، وذلك بعدما تلقي اللاعب اكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

ولكن وفقا لوكيل أعمال اللاعب فانه يرغب فى خوص تجربه احتراقيه فى أوروبا، و ليس الهدف فى الوقت الحالي هو الحصول على المكاسب المادية على حساب الناحية المادية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه اللاعب الموافقه على العروض التى تلقاها للاحتراف فى الدوريات الخليجة، بعدما فاوضت أندية القمة فى السعودية و الامارات اللاعب الذي نجح فى جذب الأنظار اليه بكل قوة مع النادى الاهلي.

وبات أحمد الاعمدة الاساسية التى يعتمد عليها الجنوب افريقي بيستو موسيمانى المدير الفنى ، ويري اللاعب أنه من الأفضل البقاء في الأهلي عن اللعب في الخليج، لرغبته في الرحيل للاحتراف الأوروبي حال الرحيل عن الأهلي.