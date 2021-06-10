شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: لا نعانى من أزمة فى مستحقات اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث حمد إبراهيم ، المدرب العام للفريق الكروى الاول بالنادى الاسماعيلي عن ازمة المستحقات المتاخرة للاعبي الفريق ، حيث اوضح أن الامور حتى الان مستقرة حتى الأن.

كما نجح مجلس الادارة فى حل معظم الأزمات المالية التى كان يعانى منها اللاعبين فى وقت سابق ، لافتا الى ان علاقة طيبة بين ايهاب جلال المدير الفنى و مجلس ادارة الإسماعيلي، فضلا عن حالة التجانسبين الطرفان فى اطار السعى نحو اعادة الاسماعيلي على طريق البطولات من جديد.

و تحدث عن طموح الجهاز الفنى خلال تصريحات تليفزيونية ، قائلا :" طموحنا كجهاز فني في أي مكان نتواجد به الوصول إلى مركز لائق، وطموحنا متجدد دائماً.

وأضاف: «حققنا نتائج مهمة منذ تولي مسئولية الفريق، الاسماعيلي محطة مهمة جداً في مسيرتنا كجهاز فني، وكان لدينا تجارب مهمة سابقة مثل الزمالك والمصري، ولكن يظل الاسماعيلي تجربة لها خصوصية كبيرة بالنسبة لنا».