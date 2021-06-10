شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن عن تشكيل الزمالك في الشوط الثاني أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الشوط الثاني من ودية وادي دجلة التي تقام حاليا على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل.

خط الدفاع : أحمد عيد، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، حاتم سكر.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، حمدي علاء، سيف جعفر، يوسف أسامة، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم : مروان حمدي.