شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتعافى من إصابته ويشارك في ودية وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم خلال تديبات الفريق أمس.

وشارك زيزو في الشوط الثاني من ودية الزمالك ووادي دجلة بعد خضوعه لاختبار طبي تأكد من خلاله تعافيه من الإصابة بشكل نهائي ليكون جاهزا من الناحية الطبية .

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.