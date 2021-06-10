شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى المقاولون العرب لتعافي سالم ومصطفي من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق الكروى الاول بنادى المقاولون العرب بعد تاكيد الجهاز الطبي للفريق، على جاهزية ثنائي الفريق محمد سالم و كريم مصطفي حيث كان يعانى الللاعبان من شد فى العضلة الخلفية ، قبل ان يشارك الثنائي فى التدريبات الجماعية للفريق، الذى يستعد لمواجهة قوية امام انبي فى مواجهة صعبه على الفريقان.

ويلتقي المقاولون مع نظيره إنبي يوم 28 يونيو الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف، حيث يحتل الذئاب المركز الثالث عشر فى جدول الدورى برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 10 لقاءات أخرى.