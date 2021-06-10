شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يجهز «هداف الفريق» قبل استئناف الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عبد الحميد بسيونى ، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى طلائع الجيش، من الجهاز الطبي، المعاون له، تجهيز أحمد سمير لاعب الفريق، و الذى ينافس على لقب هداف الدورى الممتاز.

و يسعي الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب، من اجل ان يتعافي خلال فترة التوقف الدولى الحالية ، وكان احمد سمير قد اشتكي خلال الايام القليلة الماضية من شد فى العضلة الخلفية بعدما تحامل اللاعب على نفسه خلال مباريات الفريق الاخيرة ، ولم يكن هناك الوقت الكافي لمحنه القسط الكافي من الراحة.

وجذب أحمد سمير الانظالر اليه بشدة خلال الموسم الحالي بعدما سجل 11 هدف ، وهو الامر الذى جعله محط انظار العديد من الاندية على راسها الاهلي و بيراميدز من اجل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.