شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ودية الزمالك ووادي دجلة بعد 30 دقيقة بأوامر كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني لفريقي الزمالك ووادي دجلة على طلب فترة توقف بعد مرور 30 دقيقة من المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، باستغلال فترة التوقف لشرح بعض الأمور الفنية للاعبين وإبداء ملاحظاته على الأداء.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.