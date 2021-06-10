شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لـ«جنش وقنديل» على سرعة رد الفعل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أرتو أوليفيرا، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استغلال أحد ملاعب الخماسي في ملعب دريم لتنفيذ بعض التدريبات الخاصة بالحراس.

وأدى الثنائي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد قنديل، حارس مرمى فريق 99، التدريبات تحت قيادة «أوليفيرا»، والتي شهدت الاعتماد على التسديدات السريعة لزيادة سرعة رد فعل الحراس.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.