شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يؤدي تدريبات تأهيلية تحت إشراف «فرناندو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش مباراة الفريق الودية أمام وادي دجلة التي تقام على ملعب دريم بالسادس من أكتوبر.

ويؤدي عبد الشافي تدريبات تأهيلية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، على أحد الملاعب المجاورة للملعب الرئيسي للمباراة .

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.