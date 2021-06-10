شكرا لقرائتكم خبر عن هل وقع محمود الونش لنادى النصر السعودي؟ .. إعلامي سعودى يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار الإعلامى السعودى إبراهيم الفريان المعني بشؤون كرة القدم السعودية، والمقرب من نادى النصر السعودى، قلق جماهير الزمالك، بعدما نشر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» أنباء عن توقيع محمود حمدى الونش، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لنادى النصر السعودى.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وجود عروض سعودية وإماراتية لمحمود حمدى الونش، وأن نادى النصر السعودى يحاول الحصول على خدمات المدافع الدولى، سواء على سبيل الإعارة لمدة عام أو شراء بشكل نهائى من نادى الزمالك، وخرجت أنباء من داخل القلعة البيضاء تفيد برفض اللجنة المتواجدة حاليا برئاسة حسين لبيب، لإدارة شؤون النادى، التفريط فى محمود الونش بأي شكل سواء كان على سبيل الإعارة او البيع النهائي.

وكتب إبراهيم الفريان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا «الونش نصراوي».

يذكر أن الفريان إعلامى مخضرم وقام بتغطية 4 بطولات لكأس العالم.