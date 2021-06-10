شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك تواجه الجزيرة الليلة في ثاني منافسات دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره الجزيرة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

وتقام منافسات «البلاي أوف» في دوري سوبر لكرة السلة بنظام الخمس مباريات، يحسم الفوز بها، الفريق الذي يستطيع تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات.

وفاز الزمالك على الجزيرة بنتيجة 85-83 في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالدور نصف النهائي، وأصبح الفريق بحاجة للفوز في مباراتين من أجل الوصول للمباراة النهائية.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل تعزيز فرصه في بلوغ الدور النهائي من دوري السوبر، أملا في تحقيق اللقب الثاني على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الزمالك والجزيرة يوم السبت المقبل، مع تحديد يومي 14 و16 يونيو الحالي موعدا للمباراتين الرابعة والخامسة حال الحاجة إليهما.

ويقود الفريق فنيا أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.