شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفتح أبوابه لاختبارات الناشئين مجاناً .. تعرف علي الموعد والشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور عمرو عبدالحق، رئيس نادي النصر، بدء إجراء اختبارات الناشئين، بمقر النادي، بدءًا من السبت 19 يونيو الجاري.

ونشر «عبدالحق»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الاختبارات ستبدأ دون مقابل مادي من أجل انتقاء المواهب الكروية.

وتبدأ الاختبارات علي مدار اليوم، علي ملاعب النادي بمصر الجديدة، حتي الانتهاء من إعداد المتقدمين للاختبارات.