شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طلب مورينيو .. روما يقترب من ضم لاعب آرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي روما الإيطالي من ضم لاعب وسط آرسنال جرانيت تشاكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تأتي خطوة ذئاب العاصمة بناء على طلب من المدير الفني الجديد للفريق الأول البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك وفقاً لموقع سكاي سبورت.

ويلعب تشاكا في صفوف آرسنال منذ التعاقد معه من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في منتصف عام 2016.

وخلال تلك الفترة لعب صاحب الـ28 عام 220 مباراة مع النادي اللندني، وتمكن من تسجيل 13 هدفًا وتمرير 20 كرة حاسمة.

يذكر أن فريق روما يستهدف عقد عدة صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة التطوير التي يستهدفها المدرب البرتغالي للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.