شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين للريشة يمثلون الدول العربية في أولمبياد طوكيو 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع انتهاء فترة التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة "أولمبياد طوكيو 2020" في التاسع من شهر مايو 2021 وذلك بعد نهاية بطولة البرتغال للريشة الطائرة التي شكلت المحطة الأخيرة في التصفيات المؤهلة، خطف العرب ثلاث بطاقات مؤهلة كانت جميعها من نصيب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وكانت لكل من أدهم حاتم وضحى هاني تأهلا لأولمبياد طوكيو 2020 في الزوجي المختلط، كما تأهلت هادية حسني وضحى هاني في زوجي السيدات وهما المصنفتان الـ37 على العالم.

وستمثل اللاعبتان ضحى هاني وهادية حسني واللاعب أدهم حاتم القارة الإفريقية والدول العربية في المعترك الأولمبي الهام، إذ يعتبر تأهل الثلاثة إلى الأولمبياد بمثابة إنجاز للريشة الطائرة العربية بشكل عام والمصرية بشكل خاص.

كما سيمثل الريشة الطائرة العربية في الأولمبياد اللاعب السوري آرام محمود في الفريق الأولمبي للاجئين التابع للجنة الأولمبية الدولية، حيث أن اللاعب آرام هو لاجيء سوري مقيم في هولندا وسيشارك بفئة الفردي في مسابقة الريشة الطائرة بالأولمبياد.

وأعرب الاتحاد العربي للريشة الطائرة عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لكافة اللاعبين العرب في دورة الألعاب الأولمبية وتقديم الصورة المشرفة عن لعبة الريشة الطائرة العربية وما تزخر به من عناصر متميزة من كلا الجنسين.