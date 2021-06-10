الأهلي يخطف صفقة قوية من بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - تمسك كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي المعار من النجوم، بالانتقال إلى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رافضا جميع العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها بيراميدز.

وأصبح كريم فؤاد قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى فى الصيف بعد الوصول إلى اتفاق تام بين الأهلى واللاعب وتوقيعه على عقود مبدئية، وتبقى خطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي عن ضم كريم فؤاد للأهلى، وهو الوصول إلى اتفاق مع إدارة النجوم.

ويعد انتقال كريم فؤاد إلى الأهلى واحدة من الصفقات القوية فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها اللاعب ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه.

واستقر حلمى طولان المدير الفنى لإنبي، على استمرار الاعتماد على كريم فؤاد خلال المباريات المتبقية للفريق بمسابقة الدوري الممتاز بالرغم من تأكد رحيله عن الفريق البترولى بنهاية الموسم الكروى الجارى.

وكان إنبي أغلق صفحة ضم كريم فؤاد المعار من النجوم حتى نهاية الموسم الكروى الجاري، وذلك بقرار من مجلس الإدارة فى ظل المغالاة المالية من قبل النجوم للاستغناء عن اللاعب بشكل نهائى.

وتمسكت إدارة النجوم بالحصول على مبلغ مالى 15 مليون جنيه مقابل تفعيل بند بيعه لإنبي بشكل نهائى وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وحاول إنبي الضغط بكل الطرق على إدارة النجوم من أجل تخفيض المبلغ، إلا أن جميع المحاولات فشلت، وهو ما أدى إلى غلق الصفحة بشكل نهائى وتام داخل إنبي.