صفقة مهمة لسان جرمان: تعاقد مع فينالدوم الحرّ

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باريس : افتتح باريس سان جرمان الفرنسي موسم انتقالاته بصفقة هامة بعد ضمّه الاربعاء بعقد حرّ لاعب الوسط الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم الذي أمضى خمسة أعوام مع ليفربول الإنكليزي، وأحرز معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

ونجح سان جرمان في ضم فينالدوم (75 مباراة دولية) لتعزيز خط وسطه الذي تعرّض لانتقادات في السنوات الأخيرة.

ووقّع ابن روتردام البالغ 30 عامًا عقدًا حتى 2024، بحسب ما أعلن الفريق المملوك قطريًا في بيان.

قال فينالدوم "الانضمام إلى باريس سان جرمان تحدّ جديد لي. أنضم إلى أحد أبرز الفرق في أوروبا وأتوق لتقديم رغبتي وتصميمي لهذا المشروع الطموح".

وكما وعد رئيس النادي القطري ناصر الخليفي قبل أيام بمركاتو "أكثر جذبًا من السابق"، فقد ضمّ لاعبًا كان قطعة رئيسة في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب في ليفربول قبل الوصول إلى نهاية عقده.

وإذا كان برشلونة الإسباني في طليعة المرشحين لضمّ اللاعب الدولي، إلا أن سان جرمان الذي خسر لقب الدوري المحلي لمصلحة ليل، نجح في جذب "جيني" نظرًا لعرضه المالي الأكبر بحسب تقارير صحافية.

وكان كلوب قال في 2019 "هل هو لاعب الوسط المثالي؟ من وجهة نظر تقنية، نعم بنسبة 100%. يملك كل ما تحتاجه".

نشأ في فينورد واحترف بعمر السادسة عشرة، وترك بصمة لا تُنسى في ليفربول القادم اليه من نيوكاسل عام 2016.

في إحدى ليالي أيار/مايو 2019، وفي ملعب ممتلئ، سجّل ثنائية ساهمت في قلب تأخر ليفربول صفر 3 والفوز على برشلونة 4 صفر من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعدها بشهر، أحرز لقب دوري الابطال ضد توتنهام الانكليزي بإشراف الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو... مدربه المستقبلي في باريس.

قال فينالدوم بعد مباراته الـ237 الأخيرة مع ليفربول "أحببت أن ألعب أكثر في ليفربول، لكن الامور لم تجرِ كما هو مخطط. يجب أن ابدأ مغامرة جديدة".

ويمنح فينالدوم خيارًا هامًا لباريس، إذ لا يتعرض لاصابات كثيرة ويلعب في مراكز متعددة، بالاضافة الى نجاحه في تسجيل الاهداف على غرار رباعيته في الدوري مع نيوكاسل عام 2015.

بين الاصابات، الايقافات أو فيروس كورونا، دفع سان جرمان في الموسم الماضي ثمنًا باهظًا، برغم وصول السنغالي إدريسا غي، الأرجنتيني لياندرو باريديس، الإسباني أندر هيريرا وغيرهم في الوسط لدعم الإيطالي ماركو فيراتي.

ويلهث سان جرمان وراء دوري الابطال، بعد أن بلغ النهائي في 2020 ونصف النهائي في 2021.

وبالاضافة الى التعاقد المحتمل مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، يسعى باريس للحفاظ على جوهرة هجومه الشاب كيليان مبابي.

ولم يعط الدولي مبابي بعد موافقته على تمديد عقده الذي ينتهي في 2022، وبحسب الصحف المحلية، يريد "كيكي" رؤية شكل الفريق ليقرر استمراره مع الفريق من عدمه، فيما أكدت ادارة ناديه انها لن تتخلى عنه.