الامارات | خورفكان يضم الزيودي ومسعود وابراهيم سعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يضم الزيودي ومسعود وابراهيم سعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم في بيان صحافي عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين مواطنين لتمثيل الفريق في منافسات دوري الخليج العربي، وهم كل من لاعبي نادي الظفرة مسعود سليمان (29 سنة) وابراهيم سعيد (29 سنة) لثلاثة مواسم بينما تم التعاقد مع لاعب الفجيرة أحمد سليمان الزيودي (25 سنة) لموسمين.

ويأتي التعاقد مع اللاعبين الجدد ضمن الاستعدادات المبكرة لخورفكان الذي سبق له التعاقد مع المحترف العراقي اسامة رشيد والتجديد للبرازيلي دودو، فضلا عن تجديد عقد المدرب كايو زيناردي. ونجح اللاعبون الثلاثة في تقديم مستويات مميزة مع فرقهم السابقة في الموسم الماضي.

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