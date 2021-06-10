الامارات | الوصل ينهي أولى صفقات اللاعبين المواطنين للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينهي أولى صفقات اللاعبين المواطنين للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن الوصل تعاقد رسمياً مع حارس المرمى إبراهيم عيسى في صفقة انتقال حر ليصبح أولى صفقات اللاعبين المواطنين في "الإمبراطور" بفترة الانتقالات الصيفية. وكان عيسى قد فسخ عقده مع ناديه السابق النصر بالتراضي، إذ سيعوض حارس "العميد" اللاعب سلطان المنذري الذي انتهى عقده مع الوصل واتفق مع العين على الانضمام إلى صفوفه.

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