الامارات | جدول كأس أوروبا بتوقيت الإمارات.. البرنامج الكامل

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول كأس أوروبا بتوقيت الإمارات.. البرنامج الكامل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً الجمعة نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من 2020 إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا بلقاء الافتتاح بين إيطاليا وتركيا، وتالياً جدول المباريات كاملاً بالمجموعات والتسلسل الزمني بحسب توقيت الإمارات:
الجمعة 11 يونيو
- المجموعة الأولى: تركيا - إيطاليا (23:00)
السبت 12 يونيو
- المجموعة الأولى: ويلز - سويسرا (17:00)
- المجموعة الثانية: الدنمارك - فنلندا (20:00)، بلجيكا - روسيا (23:00)
الأحد 13 يونيو
- المجموعة الرابعة: إنجلترا - كرواتيا (17:00)
- المجموعة الثالثة: النمسا - مقدونيا الشمالية (20:00)، هولندا - أوكرانيا (23:00)
الاثنين 14 يونيو
- المجموعة الرابعة: اسكتلندا - تشيكيا (17:00)
- المجموعة الخامسة: بولندا - سلوفاكيا (20:00)، إسبانيا - السويد (23:00)
الثلاثاء 15 يونيو
- المجموعة السادسة: المجر - البرتغال (20:00)، فرنسا - ألمانيا (23:00)
الأربعاء 16 يونيو
- المجموعة الثانية: فنلندا - روسيا (17:00)
- المجموعة الأولى: تركيا - ويلز (20:00)، إيطاليا - سويسرا (23:00)
الخميس 17 يونيو
- المجموعة الثالثة: أوكرانيا - مقدونيا الشمالية (17:00)، هولندا - النمسا (23:00)
- المجموعة الثانية: الدنمارك - بلجيكا (20:00)
الجمعة 18 يونيو
- المجموعة الخامسة: السويد - سلوفاكيا (17:00)
- المجموعة الرابعة: كرواتيا - تشيكيا (20:00)، إنجلترا - اسكتلندا (23:00)
السبت 19 يونيو
- المجموعة السادسة: المجر - فرنسا (17:00)، البرتغال - ألمانيا (20:00)
- المجموعة الخامسة: إسبانيا - بولندا (23:00)
الأحد 20 يونيو
- المجموعة الأولى: سويسرا - تركيا (20:00)
إيطاليا - ويلز (20:00)
الاثنين 21 يونيو
- المجموعة الثالثة: مقدونيا الشمالية - هولندا (20:00)، أوكرانيا - النمسا (20:00)
- المجموعة الثانية: روسيا - الدنمارك (23:00)، فنلندا - بلجيكا (23:00)
الثلاثاء 22 يونيو
- المجموعة الرابعة: كرواتيا - اسكتلندا (23:00)، تشيكيا - إنجلترا (23:00)
الأربعاء 23 يونيو
- المجموعة الخامسة: سلوفاكيا - إسبانيا (20:00)، السويد - بولندا (20:00)
- المجموعة السادسة: البرتغال - فرنسا (23:00)، ألمانيا - المجر (23:00)
السبت 26 يونيو
ثمن النهائي:
وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (المباراة الرقم 38)
بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة (المباراة الرقم 37)
الأحد 27 يونيو
ثمن النهائي:
بطل المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة الرقم 40)
بطل المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة الرقم 39)
الاثنين 28 يونيو
ثمن النهائي:
وصيف المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الخامسة (المباراة الرقم 42)
بطل المجموعة السادسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (المباراة الرقم 41)
الثلاثاء 29 يونيو
ثمن النهائي:
بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة السادسة (المباراة الرقم 44)
بطل المجموعة الخامسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (المباراة الرقم 43)
الجمعة 2 يوليو
ربع النهائي:
الفائز من المباراة 41 - الفائز من المباراة 42 (المباراة الرقم 45)
الفائز من المباراة 37 - الفائز من المباراة 39 (المباراة الرقم 46)
السبت 3 يوليو
ربع النهائي:
الفائز من المباراة 38 - الفائز من المباراة 40 (المباراة الرقم 47)
الفائز من المباراة 43 - الفائز من المباراة 44 (المباراة الرقم 48)
الثلاثاء 6 يوليو
نصف النهائي:
الفائز من المباراة 45 - الفائز من المباراة 46 (المباراة الرقم 49)
الأربعاء 7 يوليو
نصف النهائي:
الفائز من المباراة 47 - الفائز من المباراة 48 (المباراة الرقم 50)
الأحد 11 يوليو
النهائي:
الفائز من المباراة 49 - الفائز من (المباراة 50)
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