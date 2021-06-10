الامارات | جدول كأس أوروبا بتوقيت الإمارات.. البرنامج الكامل

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول كأس أوروبا بتوقيت الإمارات.. البرنامج الكامل والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً الجمعة نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من 2020 إلى 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا بلقاء الافتتاح بين إيطاليا وتركيا، وتالياً جدول المباريات كاملاً بالمجموعات والتسلسل الزمني بحسب توقيت الإمارات:

الجمعة 11 يونيو

- المجموعة الأولى: تركيا - إيطاليا (23:00)

السبت 12 يونيو

- المجموعة الأولى: ويلز - سويسرا (17:00)

- المجموعة الثانية: الدنمارك - فنلندا (20:00)، بلجيكا - روسيا (23:00)

الأحد 13 يونيو

- المجموعة الرابعة: إنجلترا - كرواتيا (17:00)

- المجموعة الثالثة: النمسا - مقدونيا الشمالية (20:00)، هولندا - أوكرانيا (23:00)

الاثنين 14 يونيو

- المجموعة الرابعة: اسكتلندا - تشيكيا (17:00)

- المجموعة الخامسة: بولندا - سلوفاكيا (20:00)، إسبانيا - السويد (23:00)

الثلاثاء 15 يونيو

- المجموعة السادسة: المجر - البرتغال (20:00)، فرنسا - ألمانيا (23:00)

الأربعاء 16 يونيو

- المجموعة الثانية: فنلندا - روسيا (17:00)

- المجموعة الأولى: تركيا - ويلز (20:00)، إيطاليا - سويسرا (23:00)

الخميس 17 يونيو

- المجموعة الثالثة: أوكرانيا - مقدونيا الشمالية (17:00)، هولندا - النمسا (23:00)

- المجموعة الثانية: الدنمارك - بلجيكا (20:00)

الجمعة 18 يونيو

- المجموعة الخامسة: السويد - سلوفاكيا (17:00)

- المجموعة الرابعة: كرواتيا - تشيكيا (20:00)، إنجلترا - اسكتلندا (23:00)

السبت 19 يونيو

- المجموعة السادسة: المجر - فرنسا (17:00)، البرتغال - ألمانيا (20:00)

- المجموعة الخامسة: إسبانيا - بولندا (23:00)

الأحد 20 يونيو

- المجموعة الأولى: سويسرا - تركيا (20:00)

إيطاليا - ويلز (20:00)

الاثنين 21 يونيو

- المجموعة الثالثة: مقدونيا الشمالية - هولندا (20:00)، أوكرانيا - النمسا (20:00)

- المجموعة الثانية: روسيا - الدنمارك (23:00)، فنلندا - بلجيكا (23:00)

الثلاثاء 22 يونيو

- المجموعة الرابعة: كرواتيا - اسكتلندا (23:00)، تشيكيا - إنجلترا (23:00)

الأربعاء 23 يونيو

- المجموعة الخامسة: سلوفاكيا - إسبانيا (20:00)، السويد - بولندا (20:00)

- المجموعة السادسة: البرتغال - فرنسا (23:00)، ألمانيا - المجر (23:00)

السبت 26 يونيو

ثمن النهائي:

وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (المباراة الرقم 38)

بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثالثة (المباراة الرقم 37)

الأحد 27 يونيو

ثمن النهائي:

بطل المجموعة الثالثة - ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة الرقم 40)

بطل المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الأولى أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة (المباراة الرقم 39)

الاثنين 28 يونيو

ثمن النهائي:

وصيف المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الخامسة (المباراة الرقم 42)

بطل المجموعة السادسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (المباراة الرقم 41)

الثلاثاء 29 يونيو

ثمن النهائي:

بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة السادسة (المباراة الرقم 44)

بطل المجموعة الخامسة - ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة (المباراة الرقم 43)

الجمعة 2 يوليو

ربع النهائي:

الفائز من المباراة 41 - الفائز من المباراة 42 (المباراة الرقم 45)

الفائز من المباراة 37 - الفائز من المباراة 39 (المباراة الرقم 46)

السبت 3 يوليو

ربع النهائي:

الفائز من المباراة 38 - الفائز من المباراة 40 (المباراة الرقم 47)

الفائز من المباراة 43 - الفائز من المباراة 44 (المباراة الرقم 48)

الثلاثاء 6 يوليو

نصف النهائي:

الفائز من المباراة 45 - الفائز من المباراة 46 (المباراة الرقم 49)

الأربعاء 7 يوليو

نصف النهائي:

الفائز من المباراة 47 - الفائز من المباراة 48 (المباراة الرقم 50)

الأحد 11 يوليو

النهائي:

الفائز من المباراة 49 - الفائز من (المباراة 50)



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