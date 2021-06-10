شكرا لقرائتكم خبر عن جاذبية الكرة .. سقوط رجل بمظلة أثناء المباراة وتصرف غريب من الحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد لقاء فريقي أولمبيا إلبلونج وبيزا بارتشيفو ضمن مباريات دوري الدرجة الرابعة في بولندا، واقعة نادرة الحدوث في عالم المستطيل الأخضر.

حيث توقفت المباراة بسبب سقوط مظلي على أرضية الميدان بعد أن فقد السيطرة على التوجيه في الهواء وتشابكت الأحبال.

وقام حكم اللقاء بالتحدث مع المظلي وإشهار الطاقة الصفراء له وسط ذهول ودهشة اللاعبين والأطقم الفنية.

وحرصت الحسابات الرسمية للاتحاد البولندي لكرة القدم بمواقع التواصل الاجتماعي على تناول مقطع فيديو يبرز الواقعة.