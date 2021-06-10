شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب عقد فرجاني ساسي لأول مرة قبل رحيله عن الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أزاح أحمد شوبير، خلال برنامجه أمس، الستار على عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الزمالك المصري، الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية عقب أنباء رحيله عن فريقه الحالي وانتقاله للدوري القطري، لنهاية عقده بنهاية الموسم الجاري 2020 -2021.

وقال شوبير خلال تصريحاته المتلفزة، إن عقد اللاعب التونسي ينتهى بنهاية الموسم الجاري وليس في الشهر الجاري أو المقبل كما يدعي البعض، لذا مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب والدكتور حسين السمري، يتمسكان باستمرار اللاعب التونسي حتى نهاية عقده.