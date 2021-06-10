شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الأهلي الخميس.. مسحة للاعبين استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أجرى مسحة طبية عصر اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٦ أيام، عقب خوض ودية مصر للتأمين الخميس الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.