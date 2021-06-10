شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يجهز عرض التجديد لـ«ديمبلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم الفرنسى عثمان ديمبلى، جناح برشلونة.

وينتهى عقد ديمبلى مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن، وهو ما يثير حفيظة البلوجرانا.

وقالت الصحيفة إن برشلونة حريص على تجديد عقد ديمبلى واستمراره مع الفريق، خاصة بعدما بدأ ينسجم ويبتعد عن الإصابات خلال الموسم المنقضى، رغم انضمامه للفريق في صيف 2017.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستحاول عقد اجتماع مع وكيل ديمبلى، الأسبوع المقبل، وتقديم عرض التجديد للاعب لمدة ثلاثة مواسم.

وأوضحت أن برشلونة ينوى اتخاذ تلك الخطوة على الرغم من تواجد اللاعب في معسكر منتخب بلاده، من أجل حسم هذا الملف مبكرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخشى مرور الأيام والاقتراب من نهاية الميركاتو دون التوصل لاتفاق مع ديمبلى، وبالتالى بيعه بأى مقابل، لتجنب رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

في سياق متصل، أفاد تقرير صحفى إسبانى بأن الإيطالى مينو رايولا، وكيل اللاعبين، عرض البرتغالى نونو مينديز، ظهير أيسر سبورتنج لشبونة، على برشلونة، من أجل التعاقد معه هذا الصيف. ويسعى برشلونة لتدعيم هذا المركز بالفعل، بعد قرار التخلص من جونيور فيربو، وتقدم عمر جوردى ألبا.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، فإن برشلونة معجب بمينديز بالفعل، حيث يعد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، لكنه استبعد فكرة التعاقد معه هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن قرار برشلونة جاء بعد علمه بأن ناديه يشترط الحصول على 40 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيله.

وقدم مينديز (18 عامًا) مستويات رائعة مع سبورتنج خلال الموسم المنقضى، بمشاركته في 35 مباراة، ومساهمته مع الفريق في تحقيق لقب الدورى، حيث انضم لقائمة منتخب البرتغال المشاركة في «يورو 2020».

ويحظى مينديز باهتمام العديد من الأندية الكبرى بخلاف برشلونة، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتى.

على جانب آخر، اجتمع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، مع جيرارد بيكيه، مدافع الفريق، من أجل مناقشة تخفيض عقده، بحسب تقرير صحفى كتالونى. ويحاول البارسا تخفيض عقود عدد من لاعبيه، من أجل مواجهة الأزمة المالية الكبرى التي يعانيها.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الكتالونية، فقد التقى لابورتا مع بيكيه من أجل إعادة صياغة عقد المدافع، الذي يحصل على أحد أعلى الرواتب في الفريق.

كما انتهز رئيس البارسا الفرصة خلال اجتماعه مع بيكيه لمعرفة شعور غرفة الملابس بعد قرار استمرار المدرب رونالد كومان، على رأس القيادة الفنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه سيكون من أوائل اللاعبين الذين سيخفضون رواتبهم، مثلما حدث في قرار التخفيض السابق، على أمل أن يسير على خطاه الثنائى جوردى ألبا وسيرجيو بوسكيتس.