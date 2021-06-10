شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي الزمالك مع المقاصة فى الكأس وأسوان فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مع مصر المقاصة، 22 يونيو الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة إقامة المباراة في التاسعة مساء الثلاثاء 22 يونيو الجارى على أرض ملعب استاد السويس الجديد.

ويواصل الفريق التدريبات اليومية تحت إشراف المدير الفني باتريس كارتيرون استعدادًا لمباراة أسوان في بطولة الدورى، والتي ستُقام يوم 17 يونيو الجارى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للمسابقة.