شكرا لقرائتكم خبر عن «دى بروين» يغيب عن تدريب منتخب بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يشارك كيفن دى بروين فى تدريب بلجيكا، مساء الأربعاء، ما يقلص فرص مشاركته فى المباراة الأولى لمنتخب بلاده فى بطولة أوروبا لكرة القدم أمام روسيا فى سان بطرسبرج، بعد غد السبت.

وقال روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا: «بالفعل إنه من غير المرجح أن يشارك لاعب الوسط البارز فى المباراة التى تأتى ضمن المجموعة الثانية بعد تعرضه لكسر مضاعف فى وجهه خلال مباراته مع مانشستر سيتى فى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام تشيلسى الشهر الماضى».

وأُصيب «دى بروين» بكسر فى الأنف والعظام التى تحيط بتجويف عينه اليسرى، وخضع لجراحة طفيفة، الأسبوع الماضى.

وانضم، يوم الإثنين الماضى، إلى زملائه فى منتخب بلجيكا، خلال الأسبوع الأخير للإعداد للبطولة، لكنه لم يشارك حتى الآن فى التدريبات.

وكان «دى بروين» يرتدى نظارة شمسية لإخفاء عينه السوداء، بينما كان يشاهد التدريب من مقاعد البدلاء دون أن يشارك فى الإحماء.