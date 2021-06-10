شكرا لقرائتكم خبر عن سيطرة مصرية على منافسات «التراب» بالبطولة العربية للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل لاعبو ولاعبات المنتخب المصري للرماية فوزهم بالميداليات في البطولة العربية للرماية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 12 يونيو الجاري، على ميادين الرماية بنادي الصيد 6 أكتوبر والمركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من مختلف الدول العربية.

وانطلقت اليوم الأربعاء مسابقة الجائزة الكبرى «تراب» وسط منافسة شرسة، حيث فازت المصرية مريم طارق بالذهبية وحصدت فاطمة الشبلي من الإمارات الفضية، فيما فازت اللبنانية ليا حليم بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى مستوى الرجال، حصد الميدالية الذهبية الرامي المصري أحمد قمر، وفاز بالفضية الرامي الكويتي عبدالرحمن الفيحان، فيما حقق البرونزية الرامي الكويتي طلال الرشيدي، وعلى مستوى الرواد، فاز الثلاثي المصري صلاح قاسم وياسين عويضة وعبدالشفيع عوض، بالمراكز الثلاثة الأولى.

على هامش البطولة، أقيمت منافسات الجائزة الكبرى لفوق السن، حيث فاز الثلاثي المصري، حمدي محمد بالذهبية، ومحمد صادق بالفضية، ومحمود عباس بالبرونزية، وكذلك في منافسات الناشئين، فاز الثلاثي المصري مصطفى أشرف وأدهم عصام الدين وربيع عبدالشفيع، بالمراكز الثلاثة الأولى.

وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصري للرماية، ولاعبي ولاعبات مصر المشاركين في البطولة على أدائهم المبهر، وفوزهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف المنافسات، لافتاً إلى تقدم رياضة الرماية المصرية وقدرة اللاعبين على تحقيق الإنجازات في كافة المحافل الدولية والقارية والإقليمية.

ونوه الوزير إلى الإنجازات العديدة التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفوق مصر في استضافة وتنظيم البطولات الدولية لا سيما في ظل التحديات العديدة التي فرضتها جائحة كورونا.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة قد أعلنت في وقت سابق تصدر مصر الترتيب العام للبطولة من خلال تحقيق 16 ميدالية متنوعة قبل انطلاق منافسات اليوم بواقع 8 ميداليات ذهبية و4 فضيات و4 برونزيات.