شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح فى تدريبات الجونة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغل لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الجونة تواجد محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، بمنتجع الجونة، وحرصوا جميعًا على أخذ الصور التذكارية مع نجم ليفربول.

وكان اللاعب قد استغل تدريبات الفريق في إجراء بعض التدريبات البدنية في الملعب وصالة الجيم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والفنية.

وكان اللاعب قد تنقل خلال الأسبوع الأخير ما بين الغردقة ومدينة العلمين الجديدة بصحبة بعض اللاعبين القدامى وزملائه لقضاء الإجازة الصيفية قبل الانضمام لفترة إعداد فريقه استعدادًا للموسم الجديد.