شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يفضل بقاء مبابي في صفوف باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي على البقاء في صفوف ناديه الحالي باريس سان جيرمان والاستمرار في المنافسة في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال ماكرون في مقابلة تليفزيونية مع زيارته للمنتخب الفرنسي الذي يستعد لخوض نهائيات بطولة أوروبا 2020 للعبة الشعبية «من الأفضل أن يستمر في صفوف باريس سان جيرمان بالنسبة للنادي وبالنسبة للبطولة الفرنسية. لكني رغم ذلك لا يمكنني الضغط على أي لاعب»، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إن مبابي سيستمر في صفوف نادي العاصمة الفرنسية وسينافس معه في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

وتثار الأقاويل حول مستقبل مبابي (22 عاما) في حديقة الأمراء، وتسعى العديد من الأندية لضم مبابي لصفوفها الصيف المقبل، وينتهي عقد مبابي مع الفريق في صيف 2022.