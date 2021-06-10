شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للتراثيلون بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للترايثلون المنعقد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي للتراثيلون، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للتراثيلون.

وألقى وزير الشباب والرياضة كلمة خلال افتتاح الجمعية العمومية، أوضح فيها أنه من دواعى السرور المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للتراثيلون والمنعقدة في مدينة السلام بشرم الشيخ بمشاركة 29 اتحاد وطنى إفريقي.

وقال: «نضع على عاتقكم أملاً كبيراً في تحقيق مزيد من التطور والتقدم والانتشار الأوسع لرياضة التراثيلون على مستوى القارة الإفريقية، ونطمح في وجود أبطال أفارقة يتصدرون الترتيب العالمي للعبة، ولعلنا جميعاً نتمني لأبطال قارتنا في جميع الألعاب الرياضية التوفيق والفوز بالعديد من الميداليات الأوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو».

ولفت أن إلى استضافة مصر خلال الآونة الراهنة لمجموعة من البطولات الهامة في رياضة التراثيلون والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو وهى بطولات «كأس إفريقيا، كأس العرب، البطولة الإفريقية والبطولة العربية بإجمالى عدد مشاركين يصل إلى نحو 950 لاعبا ولاعبة، إضافة إلى تنفيذ معكسر الإعداد التدريبي للمدربين الدوليين لعناصر اللعبة في القارة الإفريقية بمشاركة 18 دولة، وذلك كله في مدينة شرم الشيخ في ضيافة كريمة من سيادة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد الإفريقي للتراثيلون اللواء أحمد ناصر على جهوده المبذولة في الارتقاء بدور الاتحاد القاري، وكذا تطور رياضة التراثيلون بمصر من خلال رئاسته للاتحاد المصري للتراثيلون، والتعاون المثمر والبناء مع وزارة الشباب والرياضة التي لا تألو جهدا في تقديم الدعم وتوفير الرعاية لمختلف الاتحادات والفعاليات والبطولات الرياضية .

وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته باجتماعات متميزة، والخروج بنتائج مثمرة تهدف إلى دعم وتنمية رياضة التراثيلون بالقارة الإفريقية، والتوفيق والسداد في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد.