شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة مصر بكأس العرب بقطر ولوائح البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق نهاية العام الجارى منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، والتى تستضيفها قطر، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد توقف للبطولة استمر لأكثر من تسع سنوات، منذ أن حقق المنتخب المغربي آخر لقب أقيم بالسعودية عام 2012، والتي شهدت مشاركة 11 منتخبًا، وفاز منتخب المغرب بلقبها على حساب المنتخب الليبي بركلات الترجيح.

وكان جياني إنفانتينو قد أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن عودة كأس العرب، في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل في قطر، بمشاركة 22 منتخبًا.

وتضم البطولة منتخبات الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.

وستشهد البطولة، مشاركة 3 منتخبات لأول مرة، وهي جزر القمر، الصومال، وجيبوتي.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق والفائز من منتخبي عمان مع الصومال والفائز من الكويت مع البحرين بينما ضمت المجموعة الثانية تونس والإمارات وسوريا والفائز من موريتانيا واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات المغرب والسعودية والفائز من الأردن وجنوب السودان والفائز من فلسطين وجزر القمر.

بينما ضمت المجموعة الرابعة المنتخب المصري مع الجزائر ولبنان وجيبوتي والفائز من ليبيا والسودان.

وسيتأهل أعلى 9 منتخبات وفقًا لتصنيف الفيفا في شهر إبريل إلى الأدوار النهائية مباشرة، بينما سيلعب الـ 14 منتخبًا المتبقية، تصفيات تؤهل للأدوار النهائية.

وسيتم تقسيم الفرق التي تأهلت إلى الأدوار النهائية، على أربع مجموعات، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم نصف النهائي، والنهائي يوم 18 ديسمبر.