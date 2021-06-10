شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعد لمواجهة الزمالك بالوديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى أسوان بقيادة علاء عبدالعال على خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة الزمالك المقرر لها يوم 17 يونيو الجاري ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز قبل استئناف الدوري بعد نهاية فترة التوقف الدولى الجاري، ويواجه أبناء زهرة الجنوب غزل المحلة اليوم وديا قبل مواجهة أبناء ميت عقبة، ويدخل الفريق الكروي الأول بنادى أسوان المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة في تحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز على المصري في المباراة الماضية وأطاح بأبناء بورسعيد من كأس مصر بركلات الترجيح.

يذكر أن مباراة الفريقين في الدور الأول انتهت بالتعادل ليفقد الفارس الأبيض نقطتين ثمينتين في صراع التتويج ببطولة الدورى الممتاز.