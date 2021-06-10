شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. قائمة ألمانيا كاملة العدد قبل انطلاق منافسات البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستكون قائمة الـ26 لاعبا للمنتخب الألماني متاحة كلها أمام يواخيم لوف، المدير الفني للماكينات، لخوض أول حصة تدريبية يجريها الفريق اليوم الخميس، في معسكره بهرتسوجن آوراخ استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وذكر أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي: «بالنسبة للمدرب فهذا شيء رائع أن يكون قادرا على استدعاء كل اللاعبين.

وقال بيرهوف إن لاعب خط وسط بايرن ميونخ ليون جوريتسكا «يمكنه أن يتدرب بالكرة ومع الفريق»عقب شفائه من إصابة في الفخذ، لكن سيتم مراقبة موقفه البدني».

ولن يدخل جوريتسكا حسابات الجهاز الفني في المباراة الأولى بالبطولة أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.