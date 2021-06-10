شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود من الراحة ويبدأ في التحضير لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في 19 من يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقضى لاعبو الأهلي فترة الإجازة في الاستجمام على الشواطئ المختلفة بعد فترة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية فيما فضل المدير الفني الجنوب أفريقي بيستو موسيماني السفر لبلاده خلال هذه الفترة.

ويحاول بيتسو موسيماني المدير الفني الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم لمواجهة الترجي حيث يسافر الفريق إلى تونس في 15 من يونيو الجاري على متن طائرة خاصة من أجل فرض مزيد من التركيز والراحة.

واعتذر محمود الخطيب رئيس النادي عن رئاسة بعثة الفريق التي ستطير إلى تونس 15 من الشهر الجارى بسبب الإرهاق الذي تعرض له نتيجة كثرة السفريات الأخيرة لرئاسة بعثة الفريق، وسيكون على عاتق موسيماني تجهيز بديلي محمد مجدي أفشة الذي لم تتأكد جاهزيته حتى الآن، ومحمد هاني الظهير الأيمن.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات الأهلي اليوم بالتركيز على الجانب البدني والتأهيلي لتجهيز اللاعبين بعد فترة الراحة، كما عكف موسيماني ومعاونوه على دراسة الترجي خلال الأيام الماضية رغم الراحة، إلى جانب منح لاعبي الفريق مقاطع لأبرز نقاط القوة والضعف في المنافس.