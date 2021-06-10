شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يسعي لتصحيح أخطاء اللاعبين قبل مواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة على تصحيح أخطاء اللاعبين التي ظهرت في مباراة الفريق الودية، التي أقيمت أمام أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابي.

حيث يأمل الجهاز الفنى فى استغلال فترة التوقف الدولى الحالية لعلاج السلبيات قبل مواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة ال26 لبطولة الدورى الممتاز، والتي من المقرر إقامتها يوم 16 يونيو الجاري.

يأتى ذلك في الوقت الذي قرر فيه الجهاز الفنى الاكتفاء بمواجهة أسوان الودية قبل مواجهة زعيم الثغر، وهى المباراة التي تمثل أهمية قصوي لدي الجهاز الفنى، من أجل حصد الثلاث نقاط وتحقيق فوز هام على أبناء العميد حسام حسن المدير الفنى، والتقدم نحو مركز متقدم في جدول المسابقة.