شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة مدينة أوساكا يطالب بإلغاء مرور الشعلة الأوليمبية من مدينته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب حاكم محافظة أوساكا اليابانية، هيروفومي يوشيمورا، اليوم الخميس، بإلغاء مرور الشعلة الأولمبية على المدينة التي تحمل نفس الاسم، نظرا لاستعدادها للخضوع إلى قيود جديدة، في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأبدى حاكم المحافظة الواقعة غربي اليابان، دعمه لإلغاء هذه المحطة في مسيرة الشعلة، بينما كان يعلن عن تطبيق إجراءات جديدة اعتبارا من 5 يونيو الجاري ولمدة شهر بهدف كبح انتشار فيروس كورونا.

وحذرت سلطات أوساكا من أن المحافظة تشهد الموجة الرابعة من فيروس كورونا وأنها سجلت أمس الأربعاء 599 إصابة جديدة.

وأبرز يوشيمورا الزيادة السريعة في الإصابات بكورونا في مدينة أوساكا مشيرا إلى «ضرورة إلغاء» مرور الشعلة بالمدينة المقرر في 14 أبريل في ظل توصيات السلطات المحلية بتجنب الخروج غير الضروري للشوارع، ويأتي مطلب يوشيمورا في نفس اليوم الذي وافقت فيه الحكومة اليابانية على اتخاذ محافظات أوساكا وهيوجو ومياجي، إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا.