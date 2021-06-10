شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يدعم موسيماني وينهي الخلاف حول الصفقات الجديدة مع لجنة التخطيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشب خلاف بين بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ولجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح بسبب تحديد صفقات الفريق الجديدة .

ورفض المدرب تدخل اللجنة في تحديد العناصر المقرر التعاقد معهم، ووفقا لمصدر داخل النادى فان لجنة التخطيط طلبت التعاقد مع حارس مرمى وظهير أيمن وآخر أيسر ومدافع بينما تحفظ المدرب الجنوب أفريقي على المراكز التي حددتها اللجنة.

ويرى موسيمانى أن الفريق يحتاج مهاجما صريحا وصانع ألعاب ولاعب وسط وليس في حاجة لحارس مرمى ما تسبب في حدوث فجوة بين المدرب والتخطيط .

وكشف المصدر أن محمود الخطيب رئيس النادى عقب علمه بالخلاف أصدر تعليماته بعدم التدخل في تحديد الصفقات التي تخص الفريق باعتبارها حقا أصيلا لموسيمانى باعتباره المسؤول الأول عن الفريق والصفقات التي يحتاجها للموسم الجديد وبدون أي تدخل.

وشدد الخطيب على ضرورة الوقوف بجوار الفريق خلال الفترة المقبلة للحفاظ على المكانة التي وصل اليها بعد الإنجازات الأخيرة التي تحققت على الصعيدين المحلى والأفريقي فضلا عن نجاح الفريق في الحصول على الميدالية البرونزية بمونديال الأندية بقطر.