شكرا لقرائتكم خبر عن «ويفا» يتلقى رسالة ترحيب من «الفيفا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم «ويفا»، رسالة ترحيبية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وقال المكتب الإعلامي لاتحاد «ويفا» في تصريح صحفي صدر اليوم في دبي: إن «ويفا» تلقى رسالة من «فيفا» يرحب فيها بالتعاون والتنسيق في برامج ومبادرات مشتركة، لتطوير قاعدة ممارسة لعبة كرة القدم بين النساء في العالم، وأثنى «فيفا» على مبادرة «ويفا» بشروعه بتقديم مستلزمات وتجهيزات رياضية للفرق النسائية في البلدان التي تعاني ضعف الإمكانات المتاحة.

وأبدى «فيفا» استعداده لاستقبال وفد من الهيئة القيادية لاتحاد ويفا في زيورخ خلال الشهر المقبل، لمناقشة عدد من النقاط الأساسية لمجالات التعاون والتنسيق كما عبر الفيفا عن رغبته بإرسال مندوب عنه لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية لويفا وانتخاب ديموقراطي لعضوات اللجنة التنفيذية للاتحاد ورئاستها، والذي من المقرر انعقاده في الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم في دبي.

جدير بالذكر أن اتحاد ويفا تأسس في لندن عام ٢٠١٨ وترتبط به روابط لكرة القدم النسائية في عدد كبير من البلدان، ويسعى إلى تأطير وتنسيق نطاق لعبة كرة القدم بين النساء في العالم وإقامة مباريات رياضية للفرق النسوية وتحفيز مبادرات خلاقة من شأنها تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها بين النساء والتعاون الفعال مع جميع الأطر والمؤسسات ذات الصلة بدعم ومساندة هذه اللعبة التي تعاني انحساراً كبيراً في نطاق ممارستها بين النساء.