شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية ذا فلاينج داف تطلق بطولة اسكواش للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت أكاديمية ذا فلاينج داف، المنشأة الرائدة والأولى من نوعها لرياضة الاسكواش في الإمارات، عن إطلاق أول بطولة اسكواش للسيدات بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي والتي تقام في الفترة من 16 إلى 22 يونيو في نادي دبي للسيدات على شاطئ جميرا.

وتأتي هذه البطولة الأولى من نوعها ضمن مبادرة "صيفنا نشاط وحيوية" المخصصة للسيدات التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتهدف البطولة إلى استقطاب أكثر من ثلاثين لاعبة اسكواش، وتوفير الفرصة لهن لإبراز مهاراتهن وتطوير خبراتهن في هذه الرياضة.

وقالت كنزي الدفراوي، مؤسسة الأكاديمية واللاعبة المُصنّفة سابقاً في المرتبة 22 لفئة السيدات: "نحن ممتنون للاستجابة السريعة التي أبداها مجلس دبي الرياضي والدعم غير المحدود الذي قدمه لأكاديميتنا التي افتتحت أبوابها منذ عدة أسابيع فقط. ونحن على ثقة بأهمية هذه الشراكة في تعزيز شعبية رياضة الاسكواش وترسيخ مكانتها ضمن الرياضات المحببة في الإمارات، ونسعى من خلال هذه البطولة إلى تعزيز مشاركة السيدات في الرياضات بالإمارات، من خلال تسليط الضوء على مدى شمولية هذه الرياضة والفرص الكبيرة التي توفرها للجميع".

ويأتي تنظيم هذه البطولة انسجامًا مع رؤية مجلس دبي الرياضي الهادفة إلى تعزيز مستويات مشاركة السيدات المقيمات في دبي وفي إطار سعي المجلس لدعم رياضات المضرب التي تشهد إقبالاً غير مسبوق في دبي، كما يأتي التعاون مع أكاديمية ذا فلاينج داف ترسيخًا لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتنظيم فعاليات رياضية تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتهدف البطولة إلى تعزيز شعبية رياضة الاسكواش وترسيخ حضورها في المشهد الرياضي للإمارة.