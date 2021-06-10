مورينيو: حصدت 25 لقباً ونصف لقب

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو (58 عاماً)، مدرب روما الإيطالي حالياً، نادي توتنهام ورئيس مجلس إدارته دانييل ليفي لإقالته قبل 6 أيام من نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي الفائز بالكأس.

وقال مورينيو الذي أقيل من منصبه في إبريل بعد نتائج مخيبة للمراسل: «إذا تريد أن تكون استباقياً يمكنك أن تسألني: كم لقباً حصدت في مسيرتي؟ سأقول لك: 25 لقباً ونصف لقب، النصف هو نهائي كأس الرابطة الذي وصلت إليه ولم أتمكن من حصده بسبب طردي. الفوز بلقب لنادٍ لا يملك الكثير من الألقاب، وآخر لقب كان قبل 13 عاماً كان حلماً».

وعن هداف الدوري الممتاز هاري كين قال مورينيو عن نجمه السابق: «إنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم، وسعدت كثيراً بالعمل معه، وأحب شراكته في الهجوم مع سون، أعتقد أن على كين اللعب حيثما يشعر بالسعادة. أعتقد أنه سعيد في إنجلترا، إنه لاعب بريميرليج بامتياز».