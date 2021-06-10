الجيش يلقح منتخب إسبانيا ضد كورونا

الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقريرعن عزم الجيش تلقيح لاعبي منتخب إسبانيا قبل مباراته الافتتاحية أمام السويد في بطولة أمم أوروبا، وذلك بعد إصابة سيرجيو بوسكيتس ودييجو لورينتي بفيروس كوفيد-19 مؤخراً.

وجاء القرار بعد ضغط من اتحاد الكرة الإسباني على الحكومة لإجبار اللاعبين على أخذ اللقاح بعد محاولات لإقناعهم امتدت شهرين عقب تلقي رياضيي إسبانيا الأولمبيين اللقاح.

وبقي المنتخب في حجر صحي في معسكر التمرينات بالعاصمة مدريد فيما وضع 6 لاعبين هم كيبا أريزبالاجا وراؤول ألبيول وبريز منديز وبابلو فورنالز ورودريجو مورينو وكارلوس سولر في فقاعة بعد استدعائهم في حال احتياج المدرب لويس أنريكي لخدماتهم ، كما هي حال عدد من لاعبي منتخب دون الـ21 الذين طلب منهم الاتحاد البقاء في مدريد بعد فوزهم على ليتوانيا.

وتواجه إسبانيا السويد يوم الإثنين المقبل ثم بولندا وسلوفاكيا لاحقاً.