على هامش إجازته فى مصر والتسويق للسياحة.. جلسة تصوير لمحمد صلاح مع لاعبي الجونة

الشارقة - اميمة ياسر - أثناء تواجد نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي محمد صلاح، بمدينة الجونة خلال قضائه إجازته في مصر في ظل فترة التوقف القائمة بعد انتهاء الموسم في الدوري الانجليزي، حرص لاعبو الجونة، على التقاط الصور التذكارية مع صلاح.



وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي الممتاز "PFA"، التشكيل المثالي في مسابقة البريميرليج بالموسم المنتهي 2020-2021، والتي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول.

ويعد محمد صلاح هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المنتهي برصيد 22 هدفاً، ووصيف هدافي المسابقة خلفاً للنجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حسم اللقب لصالحه برصيد 23 هدفاً.

ولم يتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنتهي، رغم أدائه المميز ومساهمته في تأهل الريدز لدوري أبطال اوروبا الموسم المقبل. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وضم التشكيل المثالي 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي الحائز على اللقب، ولاعبين من مانشستر يونايتد، ومثلهما من توتنهام هوتسبير، ومحمد صلاح من ليفربول.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - جون ستونز (مانشستر سيتي) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - لوك شو (مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - هيونج-مين سون (توتنهام هوتسبير) - هاري كين (توتنهام هوتسبير).