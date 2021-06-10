كم تفقد القيمة التسويقية لنادي الزمالك بعد رحيل ساسي؟.. وينخفض للمركز الثالث بعد بيراميدز.. ونص رسالة وداع اللاعب لجمهور الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - بشكل رسمي انتهت علاقة فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مع القلعة البيضاء، بعدما أعلن التونسي رحيله عن الفريق الأبيض عبر حسابه الشخصي على تويتر موجهاً رسالة وداع إلى الجماهير البيضاء.

وقال في رسالته: "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات.. الخير فيما اختاره الله.. و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !!".

فرجاني ساسي كان يعتبر أغلى لاعب في نادي الزمالك، وأحد أغلى لاعبي الدوري المصري، حيث بلغت قيمته التسويقية حوالي 2 مليون و200 ألف يورو، أي ما يعادل 41 مليون و970 ألف جنيهاً مصرياً، وأثر رحيله عن القلعة البيضاء بشكل واضح في تراجع القيمة التسويقية للزمالك. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وبلغت القيمة التسويقية لنادي الزمالك حوالي 20 مليون يورو أي ما يعادل 381 مليون و570 ألف جنيهاً مصرياً، في وجود فرجاني ساسي، إلا أنها بعد رحيله عن القلعة البيضاء، تراجعت قيمة الزمالك السوقية إلى 17 مليون و800 ألف يورو، أي ما يعادل 339 مليون و600 ألف جنيهاً مصرياً.

وبذلك يتراجع نادي الزمالك في قائمة أغلى فرق الدوري المصري ليحتل المركز الثالث بعد بيراميدز، والذي بلغت قيمته التسويقية 18 مليون و500 ألف يورو، بينما يتصدر النادي الأهلي قائمة أغلى الفرق بقيمة وصلت إلى 26 مليون و450 ألف يورو.

فرجاني ساسي شارك مع نادي الزمالك في 102 مباراة منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء، سجل خلالهم 16 هدفاً وصنع 17 هدفاً أخر لزملائه بالفريق.